“Abbiamo fatto una bella prestazione, contro una squadra seconda in classifica e che si gioca la promozione”. E' un Giovanni Marchetto soddisfatto quello che commenta la prova dell'Amatori Rugby Alghero, sconfitta 23-21 in casa dal Biella, al termine di un match equilibrato.

Match equilibrato. “Li abbiamo messi sotto sia nelle rimesse laterali, sia in mischia chiusa”, prosegue l'allenatore-giocatore dell'Amatori, “Abbiamo fatto una grossa difesa, aggressiva. Poi purtroppo siamo stati un po' sfortunati coi piazzati, complice il vento forte... l'abbiamo persa li”.

“Da una parte dispiace per il risultato. Dall'altra siamo contenti, perché abbiamo dimostrato di esserci. Una bella riscossa dopo la partita persa a Torino. C'è stata una grossa reazione da parte dei ragazzi”.

Si riparte dalla prestazione. “Ora, abbiamo una domenica di pausa. Cerchiamo di recuperare le energie, soprattutto chi ha giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. Dobbiamo recuperare gli infortunati. Faremo lavoro più tecnico che fisico, per poi ripartire lunedì prossimo a ranghi completi”, conclude Marchetto.

