C'è una novità nello staff tecnico della Techfind Selargius, che lavora in vista dell'esordio nel campionato di Serie A2 Femminile di basket, in programma il 7 ottobre al PalaVienna contro Derthona.

La preparazione atletica delle giallonere sarà curata da Marcello Cominu, biologo nutrizionista e laureato in scienze motorie che vanta un largo curriculum come preparatore fisico nel settore squadre nazionali (è in Fip dal 2005) e anche come consulente in varie società sportive.

«Conoscevo il San Salvatore solo per sentito dire, ma ora lo posso dire in prima persona: è come una famiglia, di quelle che funzionano. Accogliente, operosa e organizzata, pronta a combattere», afferma, «la sinergia con lo staff è ottima. Sin dal primo allenamento ho trovato una estrema disponibilità da parte di tutto il gruppo. L’impostazione del lavoro individua due linee generali nella preparazione: una legata al condizionamento metabolico che verrà sviluppato in contemporanea alle richieste tecnico/tattiche, l’altra sarà sullo sviluppo della forza esplosiva e delle capacità di spostamento con accelerazioni e decelerazioni».

Il calendario non lascia un secondo di respiro fin dalle primissime giornate, ma Cominu vede oltre: «Cercheremo di arrivare il più pronti possibile, partire bene aiuta ma occorre molta attenzione. Le stagioni agonistiche durano 8/9 mesi e la preparazione deve servire proprio a prepararsi per allenarsi a competere al meglio tutto l’anno. Questo aspetto è complicato da gestire ma stimolante. Siamo carichi».

