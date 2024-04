Nel girone A di Promozione, dopo la dodicesima giornata, l’attaccante della capolista Monastir, Mauro Ragatzu, a segno nella trasferta col Selargius, prosegue il suo dominio nella classifica dei capocannonieri con 33 goals. Impossibile tenere il suo passo per i concorrenti. Alle sue spalle, sedicesima rete per Carlos Mboup (Castiadas) e Alessio D’Agostino, compagno di squadra di Ragatzu. D’Agostino ha realizzato un eurogol in rovesciata al “Virgilio Porcu” di Selargius. Continua a segnare anche l’attaccante del Pirri, Buba Darboe che ha raggiunto a quota quattordici Erik Bottegal (Idolo), Marco Boi (Tortolì) e Daniele Bratzu (Villamassargia).

Nel girone B, avanza a suon di doppiette Filippo Littarru dell’Ovodda. L’ex Castiadas è ora solo al comando con ventidue marcature. In scia, con ventuno goals, il bomber dell’Usinese Domenico Saba, anche lui autore di una doppietta nell’ultimo impegno. È scivolato in terza posizione, Ezequiel Franchi (Alghero), fermo con venti reti. A quota diciassette l’attaccante della capolista Nuorese, Andrea Piredda.

GIRONE A

33 RETI

Mauro Ragatzu (10 rig.) (Monastir K.)



16 RETI

Abdoulaye Mboup (8 rig.) (Castiadas)

Alessio D'Agostino (Monastir K.)



14 RETI

Buba Darboe (Calcio Pirri)

Erik Bottegal (Idolo)

Marco Boi (5 rig.) (Tortolì)

Daniele Bratzu (3 rig.) (Villamassargia)



13 RETI

Marco Atzeni (2 rig.) (Arborea)

Daniele Pilosu (2 rig.) (Guspini)



12 RETI

Manuel Piras (Terralba)



11 RETI

Matteo Cardia (Castiadas)

Simone Mura (Orrolese)

Lucas Mariano Serio (4 rig.) (Orrolese)



10 RETI

Lorenzo Andrade Da Silva (2 rig.) (Arbus)

Omar Loi (Calcio Pirri)

Lamin Jammeh (5 rig.) (Idolo)

Federico Perez Ojeda (2 rig.) (Selargius)



9 RETI

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)



8 RETI

Nicola Vacca (3 rig.) (Atl. Cagliari)

Nicolò Agostinelli (1 rig.) (Guspini)



7 RETI

Bruno Floris (Arbus)

Guglielmo Falciani (2 rig.) (Castiadas)

Angelo Marci (2 rig.) (Guspini)

Fabio Argiolas (Selargius)

Lorenzo Cocco (2 rig.) (Tortolì)

Ignacio Marroquin (2 rig.) (Verde Isola)



6 RETI

Heber Chappino (Arborea)

Juan Pablo Mattea (1 rig.) (Arborea)

Valentino Perinozzi (3 rig.) (Gialeto)

Fabrizio Frau (Monastir K.)

Alessandro Masia (1 rig.) (Monastir K.)

Gabriele Pisano (Selargius)



GIRONE B

22 RETI

Filippo Littarru (3 rig.) (Ovodda)



21 RETI

Domenico Saba (4 rig.) (Usinese)



20 RETI

Ezequiel Franchi (5 rig.) (Alghero 10, Siniscola M. 10)



17 RETI

Andrea Piredda (3 rig.) (Nuorese)



16 RETI

Oscar Kevin Foddai (Usinese)

15 RETI

Simone Mameli (6 rig.) (Tuttavista)



13 RETI

Giuseppe Meloni (1 rig.) (Alghero)



12 RETI

Dramane Cissè (Coghinas)

Andrea Usai (4 rig.) (Lanteri)

Massimo Cosseddu (2 rig.) (Luogosanto)

Maximiliano Timpanaro (Macomerese)

Lorenzo Zela (5 rig.) (Posada)

Andrea Renzo Iesu (2 rig.) (Santa Giusta)

Mattia Asara (4 rig.) (Sennori)

Lamine Doukar (1 rig.) (Stintino)

Giovanni Cadau (Tuttavista)



11 RETI

Alessandro Manca (2 rig.) (Abbasanta)

Fabio Lauria (1 rig.) (Macomerese)

Nicola Sanna (Usinese)



10 RETI

Stefano Mereu (2 rig.) (Alghero)

Michele Axel Pandiani (1 rig.) (Siniscola M.)



9 RETI

Joel Baraye (Alghero)

Riccardo Oggiano (2 rig.) (Stintino)



8 RETI

Jerry Ortiz (1 rig.) (Bonorva)

Franco Rodrigo Ruibal Ocampo (2 rig.) (Coghinas)

Fabio Nuvoli (1 rig.) (Lanteri)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Alessio Demurtas (1 rig.) (Nuorese)

Nicolò Deiana (1 rig.) (Ovodda)

Enzo Valentino Ligio (Siniscola M.)

Emanuele Fini (1 rig.) (Stintino)



7 RETI

Salvatore Budroni (Bonorva)

Giuseppe Cocco (Fonni)

Fabio Pereira (3 rig.) (Fonni)

Stefano Zilli (Posada)

Salvatore Pilo (Sennori)



