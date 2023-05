A Pozzomaggiore l'Usinese batte l'Arborea 3-2 e si aggiudica la Coppa Italia Promozione. Decide la gara all'ultimo minuto il nuovo entrato Riccardo Oggiano, con un bel colpo di testa. È stata una partita ben giocata da entrambe le formazioni.

Passa in vantaggio l'Arborea al 7' con una rasoiata di Paolo Atzeni. Pareggio dell'Usinese al 28' con Domenico Saba. Che raddoppia al 5' della ripresa su azione personale. L'Arborea non ci sta e raggiunge il 2-2 al 23': testa di Alejandro Serralvo su angolo. Quando la partita sembrava destinata ai supplementari (45') il 3-2 definitivo di Oggiano, su cross dell'onnipresente Saba. Alla fine festa grande per l'Usinese.

La coppa viene consegnata dal vice presidente della Figc sarda Roberto Desini. Onore però all'Arborea, squadra davvero tosta.

© Riproduzione riservata