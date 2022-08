L’Uragano Pirri si prepara per conquistare la Prima categoria. Principale ostacolo però non sono al momento le avversarie ma la questione campo. “Siamo in grosse difficoltà”, dice l’allenatore Alberto Chessa, “perché siamo senza un campo disponibile. E’ assurdo che nel 2022 una delle società più antiche della provincia di Cagliari sia costretta a girovagare alla ricerca di un terreno di gioco>.

Per quanto riguarda la rosa è stata rinforzata in ogni reparto e ringiovanita. Tra i volti nuovi il portiere Romoli ex La Palma e Atletico, i centrocampisti Marcia, ex Ferrini Quartu e Mannazzu ex Cus e Budoni e poi tanti giovani promettenti. Confermati i punti di forza Zucca, Cao, Pia, Mainas, Brundu, Matacena, Perra, Angotzi e Garau. Blindati pure i capitani Mereu e Maccioni che faranno da chioccia ai tanti giovani. “Ci sono squadre più attrezzate della nostra che puntano alla vittoria”, chiude Chessa, “ma resto ottimista”.

