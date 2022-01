Lottatori sardi in trasferta al PalaPellicone di Ostia per i Campionati Assoluti che domani assegneranno i titoli italiani dello Stile Libero.

Nel nutrito gruppo di sassaresi, spicca il lottatore dell’Esercito Italiano, Simone Piroddu, che cercherà di riconfermarsi campione nella 61 kg, impresa già centrata nel 2020 e nel 2021. L’atleta, cresciuto sportivamente nell’Athlon Sassari, a Ostia ritroverà quattro ex compagni di squadra: Gavino e Andrea Pazzona, in gara rispettivamente nella 74 kg e nella 79 kg, Emanuele Masia, in corsa nella 86 kg, e Alessio Vandi, portacolori sardo nella categoria 125 kg.

La Polisportiva Team Gigliotti di Nuoro, invece, sarà rappresentata da Edoardo e Marco Gigliotti, che competeranno rispettivamente nella 97 kg e nella 86 kg.

Presente anche la Shardana Silanus, che schiererà il plurimedagliato Davide Cossu, in gara nella 92 kg, e Fabio Onida, nella 65 kg.

© Riproduzione riservata