E’ una della società più importanti di Selargius e del campidano. L’Orione attraversa un momento difficile come d'altronde tutte le società della zona. Nella stagione appena conclusa ha provato a far ritorno in Prima categoria ma per una serie di problemi non è riuscita nell'intento, centrando comunque un più che dignitoso terzo posto nel difficile girone A di Seconda categoria. Alla guida della squadra Albertino Melis, fresco di patentino e che aveva condotto in Prima Città di Selargius e Calcio Pirri, con collaboratore l'ex Burcerese Danilo Scuda. “Il bilancio è positivo”, dicono Melis e Scuda, “considerato che a metà campionato abbiamo perso alcuni giocatori che occupavano ruoli fondamentali. L'età media dell’organico si è notevolmente abbassata dopo l'ingresso di alcuni elementi della Juniores. Questi ultimi, ragazzi davvero interessanti e dalle spiccate capacità, ci hanno permesso di raggiungere un ottimo terzo posto. In alcune gare abbiamo schierato calciatori delle classi 2004, del 2005 ed addirittura del 2006 , che aggiunti ai veterani, il bomber Mura, Spiga e Deidda, hanno formato un ottimo mix. Si sono poste quindi delle buone basi per affrontare il prossimo campionato con obiettivi importanti”.

Il futuro dei tecnici. “Abbiamo ricevuto delle richieste ma ancora è presto. Ora ci godiamo un po' di riposo. La stagione è stata piuttosto impegnativa. Non sappiamo se lavoreremo ancora assieme. Ma di sicuro abbiamo stretto un ottimo rapporto d'amicizia e di rispetto, cosa che non è così scontata nel nostro mondo. Ringraziamo la società selargina perché si è dimostrata all'altezza della situazione senza mai farci mancare nulla. E’ formata da persone con delle ottime capacità organizzative e, soprattutto, con spiccata attenzione ai valori umani”.

© Riproduzione riservata