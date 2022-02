Direttamente dal centro sportivo Coni di Tirrenia, dove si è trasferita l’Olbia dopo la trasferta di Imola, Max Canzi presenta la sfida con la Viterbese.

La sfida. Domani, a partire dalle 14.30, i galluresi affronteranno la penultima della classe nel recupero della 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. Un impegno in vista del quale l’allenatore chiede ai suoi giocatori di essere “tosti e aggressivi”.

Per tornare a un successo che manca da un mese e rilanciarsi in chiave playoff servirà questo e altro. “È vero, siamo una delle squadre che nelle ultime cinque partite ha raccolto meno punti, ma abbiamo avuto un calo di risultati, non di prestazioni”, spiega Canzi.

Serve concentrazione. “La squadra sta bene, e come tutti stiamo cercando di recuperare le forze per presentarci al meglio nel turno infrasettimanale, un appuntamento in cui per fare risultato – dice ancora il tecnico dei bianchi – servirà l'Olbia che abbiamo visto nelle ultime partite, più abile però a finalizzare le azioni create e a tramutare in occasioni l'enorme mole di gioco che sviluppa”.

Le assenze. Possibili variazioni di schema tattico rispetto al 3-4-1-2 visto nelle ultime uscite alla luce delle defezioni in difesa dello squalificato Arboleda e dell’infortunato Pisano, che vanno ad aggiungersi a quelle di Boccia e Renault, ai box per problemi fisici.

Si gioca allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo: arbitra Antonino Costanza di Agrigento.

