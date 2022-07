Il primo nuovo rinforzo dell’Olbia arriva da Sassari: il club comunica, infatti, di “aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Davide Incerti per la stagione 2022/2023”.

Il centrocampista cubano, classe 2002, è reduce dall’esperienza all’Atletico Uri, fresco di salvezza ai playout in Serie D. E poi c’è Lorenzo Boganini: attaccante scuola Empoli, classe 2003, ha deciso di non rinnovare col Prato, che gli proponeva altri due anni di contratto in Serie D, per giocarsi la chance del professionismo all’Olbia, società a cui si lega fino al 2024.

Se l’approdo in Gallura di Incerti, in Italia da 5 anni con esperienze nel settore giovanile dell’Athletic Club Albaro, del Genoa e della Ternana, non è casuale, avendo il club del presidente Alessandro Marino un rapporto di collaborazione con l’Atletico Uri, non lo è neppure quello di Boganini, che come il mediano de L’Avana arriva dalla Serie D, secondo la politica dell’Olbia di pescare talenti dalla categoria inferiore per valorizzarli rendendoli protagonisti in Serie C, come avvenuto l’anno scorso con Christian Travaglini.

