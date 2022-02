Ha già assaggiato la Serie C collezionando minuti contro Cesena e Virtrus Entella, e non vede l’ora di giocarne sempre di più “per aiutare l’Olbia a raggiungere i suoi obiettivi con gol e assist”, dice.

Quel che ci voleva, Nikolas Saira, per completare il reparto avanzato dei bianchi. Un giocatore intercettato nella Serie A finlandese, nel suo Paese d’origine, dall’attività di scouting del club gallurese, che potrà dare una grossa mano in una seconda parte di stagione che si preannuncia molto dura. “Stavamo cercando un giocatore rapido, che sapesse attaccare la profondità in una rosa che vanta solo King Udoh con queste caratteristiche”, ha spiegato stamattina Tomaso Tatti durante la presentazione ufficiale del 22enne di Helsinki.

“A gennaio abbiamo completato la rosa offrendo al mister Max Canzi più opzioni nel momento in cui dovremo affrontare più partite ravvicinate. Veniamo da tre sconfitte, in due delle tre partite avremmo meritato almeno il pareggio – ha aggiunto il direttore sportivo dell’Olbia – ma i playoff restano il nostro obiettivo a patto che l’atteggiamento dei giocatori sia quello di chi gioca ogni gara come se fosse una finale playout”.

