Tra gli argomenti che Max Canzi avrà trattato nella settimana che porta al debutto dell’Olbia nei playoff di Serie C, in programma domenica, con fischio d’inizio alle 18 sul campo dell’Ancona Matelica, ci sarà di sicuro quello dell’approccio alla gara.

Che dovrà essere privo di nervosismo. Non tanto perché, come dicono tutti, i galluresi al cospetto dei più quotati avversari non hanno nulla da perdere: seppure all’ultimo respiro, l’Olbia ha conquistato una “top ten” in cui i marchigiani hanno navigato per tutta la stagione regolare, ma proprio perché il traguardo è prestigioso e storico Pisano e compagni non intendono presentarsi allo stadio “Del Conero” in visita di cortesia.

Piuttosto, i bianchi dovranno essere bravi a controllare i nervi contro un antagonista che, tra andata e ritorno, in due partite perse in entrambi i casi per 2-1, è costato tre cartellini rossi: Palesi con doppio giallo e La Rosa con espulsione diretta al “Del Conero” lo scorso 5 settembre e La Rosa (ancora lui) al “Nespoli” il 2 febbraio.

Per la cronaca, Palesi indossa oggi proprio la maglia dell’Ancona Matelica, club al quale l’Olbia l’ha girato in prestito a gennaio, ma dovrebbe saltare la sfida per infortunio. Nessun problema, invece, per l’altro ex Iotti, che tuttavia nell’ultima sfida di campionato, vinta dall’Ancona 4-0 contro la Vis Pesaro – risultato che ha aiutato l’Olbia a conquistare il nono posto del girone B – è subentrato a gara in corso.

