A Olbia è partito il toto-convocati. C’è chi scommette che capitan La Rosa, Anelli e Santi non partiranno per la trasferta di domenica sul campo della Cynthialbalonga, ma c’è anche chi crede e spera che i tre “senatori”, invitati a farsi da parte dalla società in vista della riapertura del mercato, vengano alla fine coinvolti nella sfida della 13ª giornata del campionato di Serie D.

In attesa della lista di Zé Maria, che verrà resa nota solo dopo la rifinitura di domani, ci si chiede per cominciare come l’Olbia, penultima in classifica, possa affrontare serenamente la partita di domenica e quelle a seguire senza il suo capitano, in campo anche domenica scorsa contro la Cos per 90’ più recupero. E come si possa pensare che il primo da mettere alla porta, a maggior ragione in un momento così delicato, sia l’uomo simbolo, prodotto del settore giovanile e figlio d’arte di Giuseppe, altro uomo simbolo dell’Olbia.

Intanto, di certo c’è che domenica mancherà un’altra figura importante, ovvero Ninni Corda, in malattia “per forte stress”, come da certificato presentato all’Olbia Calcio. Ma chissà che per allora non arrivino i soldi per pagare ai giocatori lo stipendio di ottobre, che il club avrebbe dovuto saldare entro mercoledì ma di cui, al momento, non sia nulla, se non che il presidente Guido Surace sarebbe al lavoro per onorare prima possibile la mensilità.

Per la cronaca, la partita con la Cynthialbalonga si giocherà a porte chiuse al Campo Albalonga di Pavona di Albano Laziale, dove i castellani si allenano, per l’impraticabilità del manto erboso dello stadio “Bruno Abbatini”.

