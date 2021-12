Dei giocatori in forza oggi all’Olbia, Daniele Ragatzu è il re dei bomber. Alla quinta stagione in maglia bianca, l’attaccante quartese si gode la vetta della classifica dei marcatori con 53 gol realizzati in Serie C.

Per non parlare dei 36 assist confezionati per i compagni di squadra, l’ultimo dei quali mercoledì, in occasione della rete di Lella valsa all’Olbia l’1-1 in rimonta in casa della Pistoiese prima della sosta invernale. In questa prima parte di stagione Ragatzu è sembrato, a tratti, meno brillante del solito, ma le sue giocate continuano a fare la differenza, e intanto ha già firmato 6 gol (e 2 assist) nelle prime 20 giornate di campionato, con doppietta al Teramo il 20 novembre nel 2-2 esterno della 15ª giornata.

Come per la squadra di cui Ragatzu è uno dei leader indiscussi, vale il discorso della continuità: manca all’Olbia come manca all’ex Cagliari, che, si dica, resta l’osservato speciale, in termini di marcamento, di ogni avversario. Il cambio di modulo con cui l’allenatore Max Canzi ha provato a correggere con successo i limiti della fase difensiva pare aver intaccato la verve offensiva dei galluresi, ma è solo questione di tempo perché la squadra trovi la quadra.

Per svoltare in chiave playoff i bianchi hanno bisogno, però, che Ragatzu ricominci a fare l’extraterrestre. A chi nasce fuoriclasse è naturale che si chieda di più. Giusto per decollare e dare il “la” alla stagione, lungo la quale lo stesso Ragatzu potrà togliersi grandi e altre soddisfazioni.

© Riproduzione riservata