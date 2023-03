Uno Stintino carico nel morale si appresta ad affrontare domenica prossima al Manconi la corazzata Tempio, primo in classifica a 53 punti nel campionato di Promozione girone C, a +9 proprio sullo Stintino, secondo in graduatoria, con sole 5 giornate dal termine.

Entrambe le formazioni sono in salute: i Galletti grazie ad una prova convincente (al di là delle polemiche) hanno espugnato il difficile campo dell'Usinese (2-1), mentre lo Stintino con lo stesso punteggio ha battuto in casa una buona Ozierese.

Le premesse per una grande gara ci sono tutte. Anche perché il Tempio è a un passo dalla meta e con eventuale vittoria lo sarebbe ancora di più. Inoltre gli uomini di Cantara faranno di tutto per restituire lo sgarbo dell'andata (un sonoro 3-0 a favore dei prossimi avversari).

"Una gara affascinante di cui dobbiamo essere orgogliosi - spiega l'allenatore dello Stintino Michele Pulina -. Giocheremo in una grande piazza e davanti a un pubblico di altra categoria. In settimana cercheremo di lavorare con tranquillità, valutando la situazione di qualche infortunato, come Gadau e Timpanaro. Di sicuro rientrerà il difensore Zicchi. Al Manconi ce la giocheremo senza nessun timore reverenziale, in linea con quanto dimostrato sinora dai miei ragazzi".



