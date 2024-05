Momento chiave della stagione per le squadre di punta dello Sporting Padel Sassari che giocano o stanno per farlo le gare che decideranno del salto di categoria.

Il campionato di C femminile riprende con tre sfide decisive per puntare al primo posto. Le prime due da giocare in trasferta fra domani e domenica rispettivamente contro C&C Sport Cagliari e Campale Cagliari. Due match fondamentali per mettere in cassaforte il secondo posto, dato che la prossima settimana - ancora a Cagliari e in caso di doppio successo - le ragazze dello Sporting Padel potrebbero giocarsi il primo posto nel girone.

Per quanto riguarda invece la B maschile, dopo aver strappato il pass per la qualificazione ai playoff, lo Sporting Padel Sassari si allena sui campi di via Milano per preparare la prossima sfida, agli ottavi, contro il Messina. Primo scontro in programma sabato 25 maggio in Sicilia.

