Lo spagnolo del Tc Cagliari, Carlos Sanchez Jover, si è aggiudicato il titolo maschile nel secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Sanchez Jover (tesserato per il Tc Cagliari), numero 5 del tabellone, ha superato 7-5, 6-2 Oleksandr Ovcharenko, ucraino accreditato della settima testa di serie.

La finale maschile di doppio è stata un derby tricolore in cui Julian Ocleppo e Giovanni Oradini l’hanno spuntata col punteggio di 6-2, 4-6, 10-2 su Jacopo Bilardo e Augusto Virgili.

Nella finale del singolare femminile, oggi si misureranno la qualificata austriaca Julia Grabhner (3-6, 6-4, 6-4 a Silvia Ambrosio, ultima italiana in gara) e la svizzera Leonie Kung, testa di serie numero 2, che ha passato il turno dopo il ritiro per infortunio dopo tre giochi della numero 3 Julie Struplova. Un inconveniente che ha costretto la ceca a rinunciare anche alla finale di doppio, che avrebbe dovuto giocare in coppia con Ambrosio. Il titolo è andato, senza scendere in campo, alla polacca Daria Kuczer e alla svedese Lisa Zaar.

Oggi scatterà il primo turno delle qualificazioni maschili del terzo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta del Forte Village.

