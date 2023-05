Per potenziare e ringiovanire l'organico degli arbitri di basket, il Movimento sportivo popolare Sardegna ha organizzato, assieme all'Istituto Tecnico Economico "Pietro Martini" di Cagliari, il primo corso di formazione rivolto agli studenti delle scuole superiori.

«Lo scopo di questa iniziativa», spiega Alberto Manca, responsabile del Settore Pallacanestro Msp, «è quello di formare arbitri che potranno essere impiegati per la direzione delle partite dei vari campionati, iniziando con quelli giovanili che organizziamo nel sud e centro dell'isola».

Il progetto si articola in sei lezioni teorico-pratiche di un’ora e mezzo ciascuna, che prevedono la visione di video e slide sul regolamento e lavoro sul campo di basket, comprese le “prove” di arbitraggio con i partecipanti. Nel corso, tenuto da Aldo Limbardi e Alessandro Pirisinu, entrambi ex arbitri nazionali Fip e in passato istruttori arbitri per la Federazione, vengono esaminati tutti gli aspetti del regolamento e della meccanica arbitrale. Per gli studenti del triennio la frequenza del corso è riconosciuta nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

© Riproduzione riservata