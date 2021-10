Al via oggi, a Lisbona, i Campionati del mondo 2021 di kata. Tra i diciotto convocati per la manifestazione iridata, la Fijilkam ha convocato anche quella composta dai fratelli Ilaria e Nicola Placidi, portacolori del Judo club Alghero, che si cimenteranno nel Kodokan Goshin Jutsu, specialità nel quale hanno conquistato la medaglia d'argento ai Campionati italiani 2019. Nell'occasione, sul tatami di Vittorio Veneto, alle loro spalle si piazzarono i siciliani Sergio Loi e Giuseppe Guzzo, anche loro in lizza nella capitale lusitana.

Kodokan Goshin Jutsu (Forme di autodifesa moderna del Kodokan) è una delle sette Kata riconosciute. Due atleti (un Tori e un Uke) eseguono le “forme”, schemi prestabiliti di attacco e di difesa.

Grande soddisfazione da parte dei tecnici della società algherese, i maestri Gavino e Monica Piredda. In Portogallo si affronteranno 103 coppie, in rappresentanza di venticinque Nazioni partecipanti.

