Grande concentrazione in casa Li Punti per la difficile trasferta di Calangianus.

I sassaresi, reduci dalla bella vittoria casalinga contro l'Ossese, ottenuta all'ultimo respiro grazie ad una rete del difensore Roberto Manca, si stanno preparando con grande puntiglio, nello splendido impianto costruito dalla società, alla sfida del Signora Chiara di sabato prossimo (ore 16) contro i giallorossi. Che potrebbe essere decisiva per la salvezza diretta, a due giornate dal termine del campionato di Eccellenza.

Il Li Punti è a quota 36, mentre la diretta concorrente Lanusei, che il turno precedente ha fermato in casa l'ex capolista Budoni (3-3), è a quota 33, anch'esso però impegnato in una difficile trasferta a Gavoi contro il Taloro. Un duello quindi appassionante per evitare i playout, tra due formazioni che in questo momento valgono tecnicamente molto di più delle posizioni occupate in classifica.

«Andiamo a Calangianus consapevoli di affrontare una grande squadra, che tra le mura amiche si fa notoriamente rispettare - spiega il presidente del Li Punti Salvatore Virdis -. Noi però siamo in un grande momento di forma ed abbiamo disputato un eccellente girone di ritorno. Per cui ci rechiamo in Gallura alla conquista di 3 punti, che potrebbero essere decisivi per la salvezza diretta. Ad ogni modo faccio un plauso a staff tecnico e giocatori per il notevole sforzo espresso in questi mesi. Sin da quando - conclude - tutti ci davano per spacciati».

Nel Li Punti rientreranno a disposizione il forte difensore argentino Serna e l'altro difensore Pes. In forse l'altro argentino Val, perno del centrocampo, alle prese con una brutta botta al ginocchio rimediata domenica scorsa. Gli esami hanno però escluso lesioni.



