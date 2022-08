Un Li Punti molto rinnovato si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Per i sassaresi molti gli arrivi, altrettante le partenze. Lasciano la squadra sassarese Luiu, Tenerelli, Dellacasa, Carabajal, Murru, Moro, Lorenzoni, Piras e Puddu. Della scorsa stagione, conclusa con una miracolosa salvezza, rimangono i vari Val, Canalis, Ruiu, Fini, Viale, Manca, Asara e Oggiano. Sul fronte ingaggj, nel reparto offensivo, si registra l'arrivo, dalla serie B bulgara, del centravanti argentino Bruno Melessi. Dalla Macomerese prelevato il possente turtitano Antonio Sini. In mediana squadra rinforzata dal forte argentino Nacho Centeno, ex Calangianus. Sulle fasce agirà Gavino Olmetto, ex Atletico Uri. Novità importanti anche in difesa, nella coppia centrale, dove partiranno titolari Simone Cardone (ex Atletico Uri) e Leonel Serna, argentino prelevato dal Monastir. A tutti questi questi giocatori si aggiungeranno una nidiata di giovani fuoriquota, che lo staff tecnico, guidato ancora una volta da Cosimo Salis, sta valutando attentamente. L'obbiettivo del Li Punti, che dispone di un efficiente impianto sportivo tutto suo, è quello di disputare un campionato senza i patemi d'animo della scorsa stagione. Anche per questo è stato rafforzato l'organico societario. Sono state infatti individuate nuove figure ed altrettanti incarichi. Come team manager è stato scelto Tino Decherchi. Mentre Marco Maniglio ricoprirà il ruolo di direttore generale. Il nuovo direttore sportivo è invece Cristiano Danna. Nell'ambiente si respira molto entusiasmo. "La campagna acquisti non è comunque ancora terminata - precisano all'unisono Cristiano Danna e Marco Maniglio -. Tra qualche giorno renderemo noto un altro colpo di mercato". La squadra ha iniziato la preparazione il 1 agosto. Tutto procede al meglio. Per il Li Punti, il 21 agosto, esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Latte Dolce. Il 28 sarà campionato: gara casalinga contro la Nuorese.



