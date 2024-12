L’Hermaea saluta il 2024 con una sconfitta. Ma guarda al nuovo anno con fiducia, nella consapevolezza che la capolista Busto Arsizio non era il più abbordabile degli avversari e che alla ripresa il 5 gennaio contro l’Altafratte Padova al GeoPalace potrà contare sul suo pubblico.

“Siamo venute qui per provarci con i nostri mezzi, ma non sono bastati. Conoscevamo il valore di Busto: brave loro, noi pensiamo alle partite che dobbiamo vincere veramente”, ha sottolineato giovedì, nel post partita della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, il capitano biancoblù Laura Partenio. “Ogni partita è molto complicata, ma noi in casa abbiamo il valore aggiunto del pubblico, e spero che la squadra reagisca bene nella prossima sfida”.

La trasferta di Santo Stefano ha fruttato alle galluresi la sesta sconfitta in campionato, ma con 19 punti in classifica e 3 di gap dalla poule promozione, e lo scontro diretto con Padova di là a venire, nulla è compromesso. Anzi. Intanto, Partenio si gode l’Hermaea. “Olbia è un’esperienza bellissima”, dice l’esperta schiacciatrice, classe 1991 e una carriera vissuta ad altissimi livelli, fino all’approdo in Gallura lo scorso anno. “Ho voluto dare la priorità alla famiglia e a mia figlia, che ha 6 anni, e qui ho trovato la quadra. Venire a Olbia per me significava chiudere un cerchio, e sono felice così. E mi diverto”.

© Riproduzione riservata