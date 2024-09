A una settimana dal debutto nel campionato di A2 femminile di volley l’Hermaea Olbia svela volto e ambizioni della stagione 2024/25, al via il 6 ottobre in trasferta contro la Pallavolo Concorezzo.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale è per venerdì, a partire dalle 18, in via Dante a Olbia. Nel cuore del centro storico della città gallurese, che le biancoblù rappresentano da 11 anni consecutivi in cadetteria, giocatrici e staff tecnico della prima squadra sfileranno insieme alle giovanili e ai rappresentanti della società. L’invito all’evento arriva attraverso i social, per sollecitare i tifosi e tutta la comunità a partecipare a “un’occasione per conoscere da vicino la Serie A di Olbia e tutta la società Hermaea”, si legge.

Dopo la preparazione precampionato, culminata venerdì col test col Capo d’Orso Palau a Golfo Aranci, dove la squadra del riconfermato coach Dino Guadalupi si allena da quasi un mese, l’Hermaea, che giocherà come sempre le gare casalinghe al GeoPalace, il palazzetto del Geovillage, è pronta a partire. “Per noi questa sarà una stagione importante: dopo i #10Annos dello scorso anno, arrivano gli 11 consecutivi in Serie A. Si tratta di un traguardo storico – recita il post pubblicato sui profili social del club – che ci pone come squadra più longeva dell'intera categoria di A2, nonostante le numerose difficoltà. Sempre di più avremo bisogno del vostro tifo e sostegno, per continuare a tenere alto il nome della Sardegna nel volley nazionale! Ci vediamo venerdì!”.

