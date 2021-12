La Coppa Italia dell’Hermaea Olbia dopo 5 anni di assenza dalla competizione si ferma al Palazzetto Dello Sport di Lignano Sabbiadoro, dove la squadra di Dino Guadalupi ha ceduto stasera 3-0 al Talmassons.

Testa al campionato. La sfida valida per gli ottavi di finale va alla formazione friulana, terza nel girone B al termine del girone d’andata della regular season, con parziali 25-19, 25-20, 25-17. Per la squadra di Dino Guadalupi, che aveva centrato la prestigiosa qualificazione grazie al sesto posto nel girone A, conquistato con tre vittorie di fila, il mancato passaggio del turno non è, però, una tragedia: dispiace non accedere ai quarti, ma la partecipazione alla Coppa Italia, in cui, a livello realizzativo, si distingue la solita Sofia Renieri, unica giocatrice dell’Hermaea in doppia cifra con 10 punti, è già un successo per le biancoblù, che da martedì ricominceranno a pensare al campionato.

Ambizioni di alta classifica. La stagione delle galluresi ripartirà, infatti, domenica. E in trasferta: Hermaea attesa sul campo della matricola Aragona, terzultima nel girone A e già sconfitta all’andata al tie-break.

© Riproduzione riservata