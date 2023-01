L’Hermaea Olbia tornerà al lavoro domani per preparare la trasferta sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. Archiviata la sosta per la Coppa Italia, il campionato di A2 femminile di volley riprenderà nel fine settimana con la 6ª giornata di ritorno.

Un appuntamento per il quale Dino Guadalupi conta di recuperare Kristiine Miilen. “Ha avuto un problema a un polpaccio, ma domenica sarà aggregata”, spiega il coach delle galluresi a proposito della schiacciatrice estone, assente nelle ultime due partite giocate contro Cremona e Sassuolo. Intanto, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico le biancoblù riprenderanno ad allenarsi con l’obiettivo di tornare subito al successo dopo lo stop casalingo, primo stagionale, col Sassuolo.

A Como sarà scontro diretto in chiave poule promozione, con la formazione lombarda che in classifica, con 18 punti, segue a -4. Senza contare che ci sarà da sfatare il tabù trasferta: finora, lontano da casa l’Hermaea ha raccolto solo 3 punti, frutto di una vittoria alla seconda giornata sul campo dell’Offanengo. Per consolidare la posizione nella top 6 che vale gli spareggi promozione serviranno anche i risultati in trasferta.

