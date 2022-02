Uno scontro diretto in chiave playoff attende l’Hermaea Olbia nel fine settimana: domani al GeoPalace, a partire dalle 15, la squadra di Dino Guadalupi affronterà la Sigel Marsala, pari punti a quota 25 nel girone A della A2 femminile di volley.

Un appuntamento, quello dell’8ª giornata di ritorno del campionato cadetto, al quale le galluresi arrivano forti della ritrovata vittoria e della voglia di riscatto per la sconfitta subita all’andata. “In quel caso ci mancò un pizzico d’ordine su ciò che avevamo studiato per mettere in difficoltà l’avversario”, ricorda Ilaria Maruotti presentando la sfida del GeoPalace. “Rispetto ad allora, però, siamo cresciute, e sono certa che sapremo mettere in pratica il nostro piano gara”.

Il bis. Riassaporati i 3 punti contro l’Altino, l’Hermaea – che a differenza delle siciliane deve recuperare 2 partite – cerca il bis in un match che potrebbe avere il suo peso in ottica post season. “A questo punto del campionato ogni gara può rivelarsi fondamentale”, sottolinea la schiacciatrice e vice capitana biancoblù. “Ma è altrettanto vero che guadagnare punti contro le squadre che ci hanno battute all’andata aiuterebbe a ribaltare a nostro favore la situazione di classifica: mi aspetto un match combattuto fino alla fine, affrontiamo una squadra ostica – aggiunge Maruotti – ma non ci spaventiamo e cercheremo di imporre il nostro gioco fin dai primi scambi”.

Dirigono la gara gli arbitri Stefano Nava e Antonio Mazzarà.

