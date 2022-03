A un passo dai quarti di finale. Con la voglia matta di staccare il pass già mercoledì in casa dopo la strepitosa vittoria in gara 1 sulla Lpm Bam Mondovì.

L’Hermaea Olbia torna trionfante dalla trasferta piemontese. Al debutto nei playoff della A2 femminile, la squadra di Dino Guadalupi è riuscita a battere a domicilio 3-2 la terza classificata del girone B, costruita per il salto di categoria. “È stata una partita dai due volti”, racconta il coach delle galluresi. “Siamo partiti benissimo, sorprendendo l’avversario con la nostra fase break fase iniziale. Poi Mondovì è stata brava a rientrare abbassando il rischio, sbagliando poco e scegliendo con maggior lucidità i colpi: in quel frangente – prosegue Guadalupi – abbiamo faticato in tutti i reparti, ma siamo stati bravi a far valere nuovamente i nostri punti di forza ritrovando a pieno l’identità”.

Fino a chiudere il discorso al tie-break per 15-5. “L’abbiamo portata a casa ribaltando una situazione che era diventata difficile: siamo davvero orgogliosi di questo risultato”, aggiunge l’allenatore dell’Hermaea. “Ora proveremo a riposare per prepararci poi al meglio per la gara di mercoledì, in cui cercheremo di opporre costanza alla grande qualità di Mondovì”. Gli fa eco il presidente Gianni Sarti: “È stata una grandissima vittoria anche se non ci montiamo la testa: sappiamo bene che si tratta solo del primo atto della serie”. Dunque, l’appello al pubblico: “Mi auguro di vedere tanti tifosi sugli spalti del GeoPalace per gara 2”.

© Riproduzione riservata