L’Esperia Cagliari continua a rinforzarsi in vista debutto nel girone laziale della C Gold di basket.

La prima new entry ufficializzata dalla società di via Pessagno era stato l’argentino con passaporto italiano Valentin Garello. Ala piccola e duttile jolly in mezzo al campo, il giocatore classe 1997 nella scorsa stagione era stato il miglior realizzatore della C Gold siciliana con una media di 23,8 punti di media.

Il secondo acquisto è la guardia/ala cagliaritana Daniele Locci, che arriva dall’Antonianum Quartu, dove è cresciuto sportivamente, ma che vanta esperienze anche in B con l’Accademia Sestu, con cui aveva avuto una media di 8,5 punti in 25 partite giocate.

“Daniele è un giocatore completo, molto duttile e intelligente, ci consente di trovare tante soluzioni tecniche e tattiche. Ha già dimostrato di reggere l’impatto con un campionato nazionale e nell’ultima C Silver è stato tra i protagonisti della cavalcata dell’Antonianum, sarà un valido rinforzo”, ha commentato soddisfatto coach Federico Manca.

C Silver. Nella “piccola serie A sarda”, il Sant’Orsola di coach Giampaolo Mazzoleni ha svelato le prime carte, tra conferme e arrivi.

Rimarranno in arancionero Andrea Cordedda e Carlo Basoli, entrambi alla settima stagione col Tavoni, e Simone Casula, confermatissimo sotto le plance. Il nuovo arrivo è l’esperto Mirko Pilo, giocatore classe 1988, con un buon tiro dalla media e dall’arco, che vanta trascorsi importanti tra le fila di Edera Bakkus, Tavoni, Sestu (in B), Ferrini ed Esperia.

© Riproduzione riservata