Per l’Esperia, il passo da matricola della C Gold di basket a squadra da temere è stato breve e, soprattutto tra le mura amiche, i cagliaritani continuano a mietere successi con l’obiettivo playoff ben chiaro in mente. Stasera a pagare dazio è stata la Virtus Valmontone, di fatto doppiata dai granata con un eloquente 105-53 che ha cancellato il ricordo della sconfitta incassata per mano della Carver, nella Capitale, una settimana fa e garantito a Garello e compagni due punti d’oro che valgono quota 30.

La gara. Gli esperini hanno condotto per tutta la gara dopo aver scavato il solco nel primo quarto con Perez e Garello (31-10) e aver completato l’opera nel secondo con Locci e Fois (62-27). Nella ripresa la squadra ha gestito senza rischi né distrazioni e ha costruito un gap sempre più consistente con ampie rotazioni che hanno dato modo al giovane Tocco di mettere a referto due punti.

Il coach. “Una vittoria importantissima. Abbiamo approcciato nel migliore dei modi, trovando fin dal primo quarto buone percentuali realizzative. Ho chiesto ai ragazzi di giocare queste ultime partite al massimo in modo da conquistare una buona posizione per i playoff”, ha spiegato coach Federico Manca. “A differenza di altre prestazioni simili a questa, siamo riusciti a mantenere e ad aumentare il vantaggio nella ripresa. Tutti hanno giocato con la grande intensità e concentrazione. È un biglietto da visita importante per i prossimi impegni”.

C Silver. Nell’ultima della fase a orologio, a osservare un turno di riposo è stata la capolista Ferrini Delogu Legnami, che ha conservato comunque un vantaggio di 10 lunghezze sulla prima delle inseguitrici, Il Veliero Calasetta, che ha sconfitto il Cus Sassari 74-69. Vittoriosa anche la terza forza del torneo, la Sef Torres, che si è imposta a Quartu sull’Antonianum per 74-81 trascinata da Dore (17), Basoli (17) e Palazzi (15), a cui i biancoblù hanno risposto con Passa (18), Saddi (12) e Mattana (10). Un altro successo anche per il Sant’Orsola, che ha battuto il Buk Uri 65-79 e per l’Olimpia, che ha superato la Manitech Elmas 65-68.

Esperia Cagliari-Virtus Valmontone 105-53

(31-10; 62-27; 88-40)

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 4, Cabriolu 6, Perez 13, Floridia 7, Chessa 13, Garello 28, Picciau 7, Locci 9, Tocco 2, Fois 10, Piras 2, Sanna 4. Allenatore Federico Manca.

Virtus Valmontone: Iannuzzi 2, Veljkovic 9, Gori 5, D’Ascenzo 5, Ugolini 13, Scascitelli 6, Tarahija 7, Batista Vieira 2, Cernic 4. Allenatore Ippoliti.

