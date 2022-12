Un gruppo giovane e motivato sono le fondamenta di un'Esperia ancora una volta dominatrice indiscussa. Il club cagliaritano, guidato dai tecnici Marco Cara e Mauro Coni, ha vinto i campionati sardi Assoluti di società in vasca corta al termine di due intense giornate nella piscina di Terramaini a Cagliari, sabato e domenica scorsa. Gli esperini hanno totalizzato 1778 punti, imponendosi sull’Atlantide, 778 punti, e i sassaresi della Sport Full Time, 760 punti.

A livello individuale non sono mancati i risultati di prestigio, con il nuovo record sardo assoluto sui 200 rana per Francesca Zucca e il record sardo Cadetti di Enrico Angioni (Acquatic Team Freedom) sui 200 stile in 1’49’’34. Per la Zucca, portacolori dell’Esperia, il cronometro ha fatto registrare 2’25’’46 prestazione che le ha consentito di migliorare il precedente primato da lei sempre siglato due settimane fa in 2’27’’65. Gara regolare per l’esperina, decisa sin dalle prime battute, con un passaggio in 1’10’’81 a metà gara e una conclusione in spinta.

Sempre in casa Esperia, poker di titoli per una Sophia Dubois in grande spolvero sui 50 e 100 stile (26’’44, 56’’19) e 50 e 100 farfalla (27’’96, 1’02’’57), titolo sardo anche per un Alessandro Miglior in crescita sui 50 dorso (26’’18), prova di carattere per Chiara Demontis che, tra studio e lavoro, si è tolta lo sfizio di fare suoi i 400 misti in 5’09’’79, primi titoli assoluti per Beatrice Argiolas sugli 800 stile (9’12’’52) e Cecilia Franchi sui 200 dorso (2’23’’60). Incetta di titoli anche per la Promogest di Nicola Pau con la tripletta di Francesco Fenucciu sui 400, 800 e 1500 stile e di Andrea Pusceddu, per lui con personale, sui 50, 100, e 200 farfalla. Poker di titoli anche per Anna Conti della Sport Full Time che ha conquistato i 200 e 400 stile e i 100 e 200 misti.

