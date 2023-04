Dopo aver avuto un vantaggio di quattro punti sul Latte Dolce e dopo aver trascorso alcune giornate appaiato in testa con la stessa squadra sassarese, il Budoni si ritrova ora a rincorrere. Il pareggio al “Lixus” contro il Lanusei può costare caro alla compagine gallurese. Il Latte Dolce, che ha vinto ad Iglesias, classifica alla mano, ha due punti di vantaggio quando mancano appena 180’ al termine dei giochi. Sabato prossimo il Latte Dolce ospita l’Ossese che ha poco da chiedere a questo torneo mentre il Budoni riceve la Ferrini che ugualmente non ha ambizioni particolari se non di posizionarsi più in alto possibile. Nell’ultima giornata il Latte Dolce fa visita al San Teodoro mentre Meloni e compagni alla Villacidrese. È chiaro che nel calcio tutto può succedere ma inutile negare che il Budoni ha la Serie D nelle sue mani.

La 36esima giornata ha regalato la salvezza a Villacidrese, pur perdendo, e alla Tharros che ha superato il Taloro Gavoi.

Nella corsa per la salvezza, dopo la matematica retrocessione dell’Arbus, soltanto una tra Li Punti, Lanusei, Nuorese, Sant’Elena e Monastir otterrà la salvezza diretta. Due si contenderanno i playout e altrettante raggiungeranno l’Arbus in Promozione. La classifica è corta.

Il Li Punti è la favorita per la salvezza avendo un margine di tre punti dalla linea rossa. Sabato sono in programma Calangianus-Li Punti, Carbonia-Sant’Elena, Bosa-Monastir, Taloro-Lanusei e Nuorese-Ghilarza. Nell’ultima giornata lo scontro diretto Monastir-Nuorese, Lanusei-Arbus, Li Punti-Bosa e Sant’Elena-Iglesias.

