Con il pallone vogliono rompere la rete dei pregiudizi. I calciatori de La Celeste, squadra di Lanusei, dicono di essere matti per il calcio e promettono di dare spettacolo davanti al pubblico che chiamano a raccolta in vista dell’appuntamento del 16 aprile al PalaLixius. Il comitato provinciale Nuoro-Ogliastra della Uisp ha piena fiducia nel gioco del calcio come dimensione di crescita umana, come strumento di incontro e sviluppo, per promuovere la cultura dell’uguaglianza e dell’antidiscriminazione. Prenderanno parte all’evento sportivo, che animerà il palazzetto dalle 9 alle 13, La Torre di Carbonia e le due selezioni di Oristano: Fenicotteri A e Fenicotteri B, oltre al club ospitante de La Celeste che schiererà Fausto Piroddi, Simone Secci, Alessio Angius, Alessandro Secci, Alessio Angius, Roberto Denti, Mirko Melis e Romano Mulas. Tutti sotto la sapiente guida del tecnico Gianni Dore. Una selezione di giovani e adulti speciali, provenienti da mezza Ogliastra, che vive e respira la passione del calcio come vettore di inclusione sociale.

