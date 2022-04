Per il Lanusei non c'è stato il turno di Serie D prima di Pasqua, complice il nuovo focolaio con alcuni positivi che hanno obbligato a chiedere e ottenere il rinvio della partita con l'Atletico Uri. Gli ogliastrini dovrebbero tornare in campo domenica 24, in casa della capolista Giugliano, ma attendono a inizio settimana l'esito dei nuovi tamponi, che faranno capire se sarà necessario un nuovo rinvio. Il derby a Uri si giocherà mercoledì 27, l'ennesimo slittamento nel Girone G che ha portato a rimodulare il calendario finale spostando i play-out al 29 maggio (in gara unica). E proprio quella partita è ora l'obiettivo realistico della squadra di Oberdan Biagioni, che punta quantomeno a poterla disputare in casa (permette la salvezza in caso di parità dopo i tempi supplementari per il miglior piazzamento). Gli allenamenti intanto sono proseguiti, isolando i positivi, e riprenderanno martedì dopo due giorni di riposo.

La classifica preoccupa. Pur senza giocare per il Lanusei non è stato un gran giovedì, visti i risultati dagli altri campi. La vittoria del Latte Dolce sul Giugliano, assoluta sorpresa, e quella del Formia sul Real Monterotondo Scalo hanno accorciato la classifica in vetta, con l'aggancio al terzultimo posto dei laziali: ora i biancorossoverdi hanno solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione diretta, occupata da Carbonia (che ha pareggiato con l'Arzachena) e Latte Dolce. E si è allontanato anche il Cassino, ora a -3 con due partite in meno (tre recuperi contro uno) ossia la più vicina fra chi sta sopra. C'è anche da guardare il distacco dalla sestultima, proprio l'Atletico Uri, che non deve superare gli attuali sette punti (23 a 30) altrimenti il playout non si gioca e si salva la meglio piazzata. Per il Lanusei sarà un finale di stagione infuocato per inseguire la salvezza.

