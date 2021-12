Si è chiuso con una vittoria il 2021 dell'Amatori Rugby Alghero. Un 2021 che appena due mesi fa sapeva di ripartenza, dopo un'annata di stop dovuta a un virus che però, ora, rende nuovamente nebulosa la linea dell'orizzonte. Il 30-27 che ha permesso al XV algherese di sbancare il campo della Promotica I Centurioni vale il sesto posto (su nove squadre) nel girone 1 del campionato nazionale di Serie A ed è la seconda vittoria stagionale (contro quattro sconfitte e un turno di riposo, con 90 punti fatti e oltre il doppio, 186, subiti).

In attesa della vittoria casalinga. Curiosamente, l'Amatori non è ancora riuscita a violare il proprio campo, visto che anche la prima vittoria stagionale era arrivata oltre Tirreno, 22-18 in casa del Cus Genova, in quella che fu la gara d'esordio, visti i problemi legati al traffico aereo riscontrati nei primi due turni. Anche per questo, capitan Serra e compagni guardano con trepidazioni alla ripresa, visto che domenica 16 gennaio 2022 arriverà sul manto erboso di Maria Pia la Pro Recco Rugby, fanalino di coda ancora senza punti (cinque sconfitte su cinque finora).

