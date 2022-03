Domani pomeriggio, per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero ospiterà il Biella sul manto erboso di Maria Pia.

Si cerca il riscatto. Dopo aver lavorato intensamente durante la settimana, gli algheresi, reduci dal 55-0 subito sul campo della capolista Torino, sono pronti a mettercela tutta non solo per risalire la classifica, ma per offrire un buon gioco che ripaghi tutti i sostenitori per l'affetto costante e incessante ricevuto. I biellesi, freschi del 49-6 rifilato alla Pro Recco, sono secondi a tre punti dalla vetta e all'andata (il 21 novembre 2021) si imposero 36-8 sugli algheresi.

Fischio d'inizio alle 14.30, arbitra Luigi Palombi di Perugia.

© Riproduzione riservata