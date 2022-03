Trasferta positiva per l’algherese George Greene, seconda base e interbase delle Tigri Alghero impegnato a Barcellona nella “Catalunya Baseball Week” con i colori dei Lions Nettuno.

Per il talentuoso quindicenne, già campione d’Europa U12 nel 2018, titolare nei campionati under con i tigrotti e in prestito alla Catalana con cui milita in Serie B, si è trattato di un impegno extra.

Dal 9 al 13 marzo, George si è unito alle fila dei “leoni” nettunesi, con cui ha partecipato al blasonato torneo internazionale giocando titolare in tutte le partite sia dell’U15 sia dell’U18, formazione con cui è arrivato in finale, gara poi persa per 1-0 contro la selezione di Barcellona.

“George ha disputato 12 incontri, mostrando una crescita evidente, mani d’oro e un comportamento impeccabile. È stata una grande soddisfazione per lo staff del Nettuno, che lo ha scelto, e per me, che alle Tigri lo seguo da quando aveva appena quattro anni”, ha commentato il presidente del sodalizio algherese, Salvatore Cherchi. “George è già nel giro della Nazionale e disputa serie B e campionati under qui ad Alghero, dove sta completando la propria formazione. Siamo lieti, tuttavia, di aiutarlo a individuare anche altre opportunità che lo facciano crescere. Gli è stato proposto di partecipare a un torneo che si svolgerà in Toscana, organizzato da Marco Mazzieri, alcuni anni fa premiato come miglior tecnico d’Europa e ora, grazie alle attività della propria accademia privata, in collegamento con una serie di allenatori che lavorano nei college americani e arrivano in Italia a caccia di talenti”. L’altra alternativa è invece un appuntamento in programma in Giappone nel prossimo mese di agosto, al quale George Greene potrebbe partecipare sempre coi Lions Nettuno: “è una competizione internazionale a cui partecipano diversi club, che per l’occasione rinforzano il proprio roster con atleti provenienti da altre squadre. Un po’ come è avvenuto adesso per il torneo di Barcellona”.

