Anastasia Ogno vince il Trofeo Open Yonex sui campi in terra battuta della Fioranello Tennis Academy di Roma senza perdere un set.

La tennista algherese, tesserata per la Tennis training school di Foligno, era accreditata della prima testa di serie in un tabellone che ha visto partecipare 40 atlete.

Ogno ha messo in fila le romane Giorgia Brandi (Ok Club) nei quarti con un doppio 6-2 e Sofia Lupo (Aureliano) in semifinale per 6-1, 6-1. In finale, L'algherese ha avuto la meglio per 6-4, 7-5 su Isotta Aprile (Tennis Team Vianello Roma), numero 2 del seeding.

Grande soddisfazione per la tennista algherese, che nel 2024 ha conquistato cinque tornei Open.

