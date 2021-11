Dopo un anno si è disputata la “Corri Molentargius” con la sesta edizione (terzo memorial Luca Piu), organizzata dall’associazione Cagliari Atletica Leggera. Corsa di 12 chilometri su un percorso pianeggiante e fondo sterrato in ottime condizioni che ha retto alle forti piogge dei giorni scorsi. Hanno partecipato alla gara competitiva ben 430 atleti. In programma anche una camminata ludico-motoria di 7,5 chilometri e corse promozionali per gli Under 18.

A vincere è stato Mario Lagana de “Il Sogno delle Giovani Promesse” Atletica Maracalagonis. Il promettente atleta, venticinquenne, ha tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di 41:51 staccando di 38 secondi Tiziano Melia dell’Atletica Buddusò. Terza posizione per Simone Saiu (Assemini). “Una gara molto particolare e impegnativa”, dice Lagana, “ma allo stesso tempo divertente. Bisognava stare attenti a dove poggiare i piedi per via di alcune pozzanghere, oltre a gestire i vari cambi di direzione. Fantastico poi rivedere il pubblico numeroso e la grande partecipazione di tanti atleti, grandi e piccoli. Una giornata perfetta con un sole splendente. La ciliegina sulla torta è stata la vittoria che mi dà forti motivazioni e una gioia indescrivibile”.

Tra le donne netto successo di Raimonda Nieddu della Cagliari Atletica leggera 44:39, seguita da Cristina Sonedda (51:52) della stessa società cagliaritana e da Vanessa Erbi (52:50) dell’Atletica Valeria.

