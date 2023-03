Nel fine settimana è scesa in campo solo la A2 maschile di pallamano e la Verdeazzurro Sassari ha sfruttato l’occasione per centrare la tredicesima vittoria stagionale. Il 29-31 siglato a Prato dopo aver chiuso il primo tempo avanti 16-17, ha consentito ai turritani di arrivare a quota 27 punti nel girone B e consolidato il sesto posto.

La sosta per cedere il passo alle nazionali, intanto, è stata sfruttata dalla Raimond Sassari per blindare coach Zupo, al secolo Francisco Javier Equisoain Azanza. Il tecnico spagnolo, arrivato a Sassari una settimana prima di Natale, ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2025.

“Fin da quando sono arrivato in Sardegna, ho capito che qui ci sono tutte le condizioni necessarie per lavorare al meglio. Ho scelto di prolungare il mio contratto per provare a costruire un progetto vincente”, ha detto Zupo.

“Nelle ultime stagioni abbiamo alternato diverse guide tecniche, c’era la necessità di dare continuità in panchina e riteniamo che “Zupo” sia la persona più adatta per iniziare un nuovo ciclo, con l’auspicio di crescere ulteriormente e continuare a combattere ad armi pari con le squadre più forti del campionato e provare a dire la nostra anche nelle manifestazioni continentali. Il rinnovo del contratto con il nostro allenatore rappresenta una delle fondamenta dalle quali partire per costruire il nuovo progetto sportivo”, ha aggiunto il ds turritano Andrea Giordo.

© Riproduzione riservata