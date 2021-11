Non si ferma più la squadra sassarese che sul campo della Vis Artena vince 3-2 e conquista gli ottavi di finale della Coppa Italia. La Torres dovrà aspettare il 15 dicembre per conoscere l'avversaria del prossimo turno (in programma il 5 gennaio) perché il match tra Cynthialbalonga e Castelnuovo Vomano si giocherà il 15 dicembre. Davvero un buon momento per i rossoblù di Alfonso Greco, che continuano a vincere a suon di gol.

Botta e risposta nel primo tempo. Vanno in vantaggio i padroni di casa al 23' sugli sviluppi di un fallo laterale con colpo di testa realizzato da Taviani che il portiere Garau tocca ma senza riuscire a evitare il gol.

La squadra sassarese impiega poco più di sette minuti a raddrizzare il risultato: fallo laterale battuto lungo con palla che arriva a Sabatini: l'attaccante spara il diagonale che vale l'1-1.

La seconda frazione. La ripresa si apre col vantaggio della Torres: non è passato neppure un minuto quando il centrocampista Masala, appena entrato, trova un varco tra due difensori, entra in area e brucia il portiere con un preciso rasoterra.

La formazione di Greco colpisce ancora al 65': Samuele Pinna concede il bis dopo il gol realizzato al Muravera con un bel tiro di sinistro da fuori area. Tre a uno.

La Vis Artena non ci sta e accorcia al 71' con iniziativa di Maugeri che viene deviata da un rossoblù.

Il finale diventa nervoso e convulso, ma la Torres riesce a conservare il successo che vale il passaggio del turno.

