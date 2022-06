Un'altra finale. La delusione di quella persa per la Coppa Italia ha dato alla Torres l'energia per superare l'Arzachena 2-1 nella semifinale playoff. Mercoledì la squadra sassarese affronterà l'Afragolese che ha battuto 5-3 la vice capolista Team Nuova Florida. Si gioca al “Vanni Sanna” perché i rossoblù hanno chiuso al terzo posto e la formazione campana al quinto. Un vantaggio non da poco, come ha dimostrato anche il derby contro l'Arzachena di domenica, disputato davanti a quasi tremila spettatori.

Il tecnico Alfonso Greco lo sottolinea: “I tifosi ci hanno dato una grande spinta nel finale, trascinandoci a conservare la vittoria dopo una grande prestazione”.

Match difficile, perché l'Afragolese ha firmato ben 61 reti finora, più delle 55 sassaresi. Bisogna ricordare poi che sarà la partita numero 44 di una stagione particolarmente lunga proprio perché la Torres è arrivata in fondo a tutti i tornei. Motivo d'orgoglio per il tecnico Greco: “Su 43 gare ne abbiamo perse solo 5 e abbiamo sempre giocato facendo la partita”.

