Ecco il rinforzo per l'attacco: Stefano Scappini, centravanti classe 1988, con vastissima esperienza di serie B (Cittadella e Cremonese) e serie C, dove ha indossato le maglie di Alessandria, Grosseto, Pisa, Savona, Cremonese, Modena e Reggiana. Tra i professionisti ha 455 partite con 130 reti realizzate tra campionato e coppe.

Scappini è una prima punta che può integrarsi bene con Ruocco ma anche Scotto e Sorgente quando rientreranno. Come caratteristiche va persino meglio di Marco Sau al quale la Torres ha fatto una corte serrata per almeno due settimane, era anche disposta a fargli un contratto biennale, ma quando l'attaccante ex Benevento e Cagliari ha rilanciato allora la società rossoblù ha puntato su Scappini.

Il giocatore è arruolabile per la trasferta di sabato sul campod ella recanatese, ma biosgna capire quali sono le sue condizioni, anche perché in panchina dovrebbe andare Davide Luppi, altro attaccante veterano della serie C (ex Feralpisalò) rimasto sinora fuori perché non ancora in condizione.

