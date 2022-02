Nel girone B e in quello F la squadra sassarese sarebbe in testa, non solo, con 8 reti incassate in 19 giornate quella rossoblù è dopo il Giugliano la migliore difesa in assoluto di tutti i nove gironi della serie D. Col 2-0 sul Lanusei è ripresa la marcia della Torres, che resta vicecapolista del girone G.

Capolista cinica. Il problema è che il Giugliano non molla e continua a vincere le gare col minimo scarto: sul campo dell'Ostia Mare ha ottenuto il quinto 1-0 di una stagione strepitosa ma anche con una buona dose di fortuna in partite equilibrate. Se si esamina l'andamento delle due battistrada del campionato, alla fine la differenza attuale di 5 punti è tutta frutto degli scontri diretti. Il Giugliano se li è aggiudicati entrambi per 1-0, senza grossi meriti se non quello di un maggiore cinismo nell'uso del fallo tattico. Nella gara disputata in Campania, soprattutto, ha raccolto molto più di quello che meritava, con Scotto e compagni fermati ancora una volta dalla traversa. Come all'andata.

Vincerle tutte. “Per noi tutte le partite rimaste sono difficili e sono tutte da vincere” ha ricordato il tecnico Alfonso Greco. Sulla sponda del Giugliano il tecnico Ferraro dopo la vittoria sull'Ostia Mare parla di “spallata importante, seppur non ancora decisiva”.

La prossima settimana la capolista ospita il Team Nuova Florida, terza forza del torneo che coi recuperi può insidiare il primato. Mercoledì 16 invece riceverà il Cynthialbalonga per il recupero. Se il Giugliano vincerà entrambe le gare allora la fuga potrebbe essere determinante.

La Torres dal canto suo vuole provare a mettercela tutta per un'impresa che ricorderebbe la seconda promozione in C1 nella stagione 1999/2000, quando i rossoblù di Leonardi riuscirono a vincere il campionato nelle ultime otto giornate facendo 7 punti in più del Rimini e addirittura 12 in più della Triestina.

