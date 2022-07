Nel 2023 la Sardegna avrà tre squadre nella Serie B1 maschile di tennis a squadre. Una era già nota da un paio di settimane (il Tc Alghero, che ha vinto il suo girone di B2), le altre due hanno vidimato il passaporto ieri: il Tc Terranova e la Torres Tennis. Gli olbiesi hanno centrato la salvezza battendo con un netto 5-1 il Tc Padova dopo il 3-3 dell'andata. Di Matteo Masala (6-2, 7-5 a Federico Masetti), dell'argentino Geronimo Espin Busleiman (6-1, 6-0 a Umberto Ciato) e di Giuseppe La Vela (6-3, 6-3 a Marco De Rosa) in singolare, di Masala/Espin Busleiman (7-5, 6-3 a De Rosa/Masetti) e La Vela/Vargiu (6-4, 5-7, 11-9 a Scapolo/Ciato) in doppi. I sassaresi, anche loro reduci da un 3-3 in trasferta, hanno chiuso i conti contro il Tc Sale conquistando i quattro singolari con il francese Baptiste Crepatte (6-2, 6-3 a Tommaso Roggero), Giulio Torroni (6-4, 6-2 all'argentino Felipe Derdoy), Valerio Perruzza (4-6, 6-2, 6-1 all'italo-argentino Nicolas Bianchi) e Andrea Cherchi (6-1, 6-1 ad Andrea Lirio).

Resta in B2 maschile il Tc Porto Torres, che dopo aver vinto 5-1 in casa, ha chiuso la contesa aggiudicandosi i primi due singolari in programma sui campi del Tc Napoli, con Alessandro Procopio (6-1, 6-1 a Pietro Manola) e Tommaso Pace (6-3, 6-4 a Marco Sebastiano Zotti 6-3, 6-4.

Resta in B2, ma femminile, anche la Torres, che non riesce a superare il Ct Parabiago. Dopo il 3-1 subito in Lombardia, le sassaresi dovevano ribaltare il risultato, ma sono state le ospiti a conquistare i primi due punti con i singolari di Asya Colombo (6-3, 6-2 a Elisa Patta) e Carola Cavelli (4-6, 6-1, 6-1 a Carolina Cicu), chiudendo anzitempo la sfida.

Inizia bene il cammino del Tc Cagliari nei playoff di B1 femminile. Le cagliaritane hanno vinto 3-1 sui campi dello Sport Club Nuova Casale grazie ai singolari vinti da Gabriela Vianna Ce' (6-3, 6-1 a Camilla Gennaro) e Barbara Dessolis (6-2, 6-3 a Beatrice Ottone) e dal punto in doppio conquistato dalle stesse due atlete ospiti, 7-6(4), 3-6, 11-9 contro Pieri/Gennaro al terzo match point. Domenica 10 luglio, il match di ritorno a Monte Urpinu.

© Riproduzione riservata