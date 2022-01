“Navighiamo a vista”, dicono alla Torres. Ancora la vicecapolista sassarese non sa quando rientrerà in campo: se il 23 gennaio per affrontare il derby con l'Atletico Uri, che era calendarizzato il 9 gennaio, oppure prima per il big match di recupero sul campo dell'Afragolese (terza in classifica) che è stato rinviato già due volte. Ultima partita giocata dalla formazione di Greco, il 29 dicembre per il recupero contro la Vis Artena (0-0).

La partita Afragolese-Torres era in programma l'8 dicembre ma venne rinviata perché una parte della squadra sassarese era sul volo aereo dove venne individuato un positivo. Il recupero era stato fissato il 5 gennaio ma il club campano ha lamentato cinque positivi e quindi la partita è saltata ancora una volta.

La Lega Nazionale Dilettanti ha indicato come date valide per i recuperi il 12, 16 e 19 gennaio.

Intanto l'Afragolese ha messo sotto contratto due nuovi giocatori: il quarantenne attaccante De Rosa, negli ultimi anni in C con la Cavese, e la ventenne punta Di Franco, proveniente dal San Giorgio, in serie D.

