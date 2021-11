E' l'altra via per cercare il ritorno tra i professionisti e i rossoblù provano a percorrerla: mercoledì alle 14.30 la Torres gioca sul campo della Vis Artena per i sedicesimi di finale.

Gli avversari. La squadra dell'area romana è formazione allergica ai pareggi: 5 vittorie (Latte Dolce, Lanusei, Cynthialbalonga, Formia e Cassino) e altrettante sconfitte. Perfetto equilibrio in campionato anche tra reti segnate e incassate: 13, che valgono il settimo posto. Ai sedicesimi la Vis Artena ci è arrivata battendo il Trastevere ai rigori.

Casa Torres. Il tecnico Alfonso Greco afferma: “La squadra sta mostrando la mentalità giusta e vogliamo fare bene anche in Coppa Italia”.

I rossoblù sono lanciati dal 4-0 sul Muravera e cercheranno di sfruttare la vena realizzativa di Scotto e Diakite, che hanno firmato insieme ben 12 reti.

In dubbio il centrocampista Daniele Bianchi, che domenica non ha giocato per un leggero infortunio a un piede. Resta da capire se il tecnico Greco attuerà un robusto turnover come già avvenuto contro il Lanusei nel turno precedente.

© Riproduzione riservata