Poche storie e niente alibi: l'Aquila Montevarchi non ha mai vinto nel 2023. Il fanalino di coda del girone B ha battuto il Gubbio in casa nell'anti vigilia di Natale e poi ha raccolto appena quattro pareggi in dieci partite.

Avversaria dunque che è in crisi ben più della Torres, reduce dalle sconfitte contro Olbia e Pontedera. Ecco perché sabato è una partita dove la vittoria è obbligatoria per la squadra rossoblù. Vietato pensare che basti una rete per domare l'Aquila Montevarchi, dato che la formazione aretina ha un attacco che finora ha prodotto le stesse reti di quello sassarese: 25.

La difesa invece è la peggiore del campionato: 46 reti incassate in 30 partite, praticamente una e mezza di media. E del resto all'andata la Torres vinse 2-1 con reti di Scappini e Masala. E se l'attaccante è ancora in dubbio per i problemi alla schiena, il centrocampista Masala sarà fuori per squalifica.

© Riproduzione riservata