Si risolve in poche ore la crisi tecnica della Tharros. Dopo le dimissioni di Giampaolo Murru, infatti, la società biancorossa ufficializza il nome del suo sostituto: è Maurizio Nulchis, già legato in passato al sodalizio oristanese.

Nulchis è stato il primo allenatore dell’attuale gestione in Prima Categoria. Nel 2018/2019 salvò, dopo uno spareggio con l’Oristanese, la squadra dalla retrocessione in Seconda, mentre nella stagione seguente (chiusa in anticipo per Covid) si chiuse al primo posto ottenendo il pass per il torneo di Promozione.

Dopo poco più di due anni Nulchis ritorna sulla panchina della Tharros, con l’obiettivo di superare il momento difficile. Attualmente la Tharros si trova in una posizione di metà classifica, a quota 20 punti, e reduce dall’uscita in Coppa Italia contro il Carbonia.

Il tecnico oristanese potrebbe già esordire nella gara di domenica, a Gavoi, contro il Taloro.

