Il rinforzo tanto atteso dalla Techfind San Salvatore è arrivato. A sostituire l’infortunata Ola Makurat è niente meno che la sorella Agata. Lo sbarco a Selargius dalla classe 2004, che vestirà la maglia numero 41, riunisce in terra sarda le tre sorelle polacche, poiché oltre a Ola, fermata dalla rottura del tendine d’Achille, e alla neo giallonera Agata, in Sardegna gioca anche Anna, guardia-ala del 2000 in forze alla Dinamo Sassari in A1.

La new entry. Agata, che compirà 18 anni tra meno di un mese, è alta 187 centimetri e può ricoprire i ruoli guardia, ala forte e ala piccola. Già a Selargius da qualche giorno, debutterà domenica in occasione della trasferta a Umbertide valevole per l’ottava giornata della A2 di basket.

Un colpo interessante, che potrebbe fare la differenza. Non a caso a fine stagione Agata volerà a Nashville, negli Stati Uniti, dove disputerà il campionato Ncaa con l’Università di Vanderbilt.

Il nuovo acquisto selargino vanta tre stagioni nella massima serie polacca, quella del debutto col Gtk Gdynia e le ultime due con l’Enea Azs Poznan, nonché numerose presenze nelle nazionali Under, con cui ha disputato anche un Europeo U16 e uno U18.

La protagonista. “Quando le mie sorelle avevano iniziato la stagione in Sardegna, io volevo stare vicino a loro e adesso quel pensiero si è trasformato in realtà. Mi concentrerò per fare il miglior lavoro possibile sul campo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi, portando il mio spirito competitivo e gioioso”, ha commentato Agata Makurat. “Qualcuno mi ha descritto come lunga e longilinea, agile nei movimenti, giocatrice dal morbido e dal rilascio di palla rapido, abile nel leggere la difesa ma anche istintiva e capace di attaccare bene in transizione. Sarà una nuova e stimolante avventura, a partire dalla nuova lingua e dall’ambiente. Qui a Selargius ho avvertito un grande senso di appartenenza, tutti tengono al prossimo, e voglio ringraziare il club per aver fatto di tutto per supportare me e mia sorella. Non vedo l’ora di scendere in campo e sono felice di poter giocare la mia prima stagione qui, vicina alle mie sorelle, prima di diventare una studentessa-atleta a Vanderbilt”.

La società. Il lavoro della dirigenza del San Salvatore ha garantito a coach Righi e al gruppo squadra un innesto giovane ma al contempo di peso. “Siamo felici di completare il roster con una giocatrice giovane e promettente. Ringrazio i genitori di Agata e Ola e anche il nostro main sponsor Giuseppe Buluggiu, che si è adoperato subito con grande determinazione per permetterci di sistemare la squadra”, ha sottolineato il presidente Marco Mura.

Il campionato. Nel weekend appena concluso, è arrivata l’attesa prima vittoria stagionale del Cus Cagliari. Le universitarie si sono sbloccate davanti al proprio pubblico, trascinate da Giangrasso e Stawinska, e hanno battuto le Phanters Roseto per 61-56. A pochi chilometri di distanza, la Techfind Selargius ha siglato il terzo successo stagionale sconfiggendo l’Ancona col punteggio di 57-45, ed è settima a quota 6 proprio come le marchigiane, il Savona, la Stella Azzurra Roma e il Matelica. Il Cus, invece, è ancora ultimo, ma ha cancellato lo zero lo dalla casella dei punti fin ottenuti ed è a meno due da Vigarano e Roseto. Le due portacolori sarde, sono al lavoro per preparare le partite del prossimo weekend, che vedranno il Cus Cagliari impegnato sabato a Firenze e la Techfind domenica a Umbertide.

© Riproduzione riservata