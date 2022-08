Nell’A2 femminile di basket, gran colpo della Techfind Selargius, che dopo un anno di assenza riporta in giallonero la play/guardia veneziana Marta Granzotto, classe 1992 che nel 2020/2021 aveva capitanato il San Salvatore nella memorabile stagione del primo storico playoff.

“Marta era tornata in Sardegna per aiutarci col centro estivo e si è lasciata convincere a restare nonostante altre opportunità vicino casa. La ringrazio pubblicamente, sarà protagonista”, ha commentato il presidente Marco Mura.

“Con questa società si è creato un rapporto che va oltre il piano agonistico, ho seguito il campionato straordinario disputato dal San Salvatore lo scorso anno e credo che adesso non dovremo porci limiti, ambisco anche alla qualificazione in Coppa Italia. Coach Righi? Giovane, competente e con tanta voglia di emergere”, ha sottolineato Granzotto, che vanta esperienze in A1 e A2 con Marghera, San Martino di Lupari, Azzurra Orvieto, Spezzina, Vigarano e Alpo.

Nuova assistant coach. Nel frattempo, sodalizio giallonero ha annunciato anche l’ingresso nella staff tecnico dell’assistant coach Francesca Amadasi, selargina classe 1983 che è cresciuta sportivamente proprio nel San Salvatore e ha maturato esperienze in panchina con Virtus, Antonianum, Schio e le rappresentative di Sardegna e Veneto.

“Felice di essere tornata nell’ambiente che mi ha fatto innamorare del basket, è ora di restituire qualcosa a un mondo che mi ha regalato un’infanzia felice”, ha commentato Amadasi.

Conferme cussine. Anche il Cus Cagliari continua a lavorare in vista della prossima A2 femminile e lo fa ufficializzando altre due conferme significative, quelle dell’ala algherese Delia Gagliano e della play asseminese Sara Sais.

La venticinquenne catalana, già col Cus in A1 nella stagione 2015/16, era tornata in rossoblù lo scorso anno e vanta trascorsi in A2 con la Mercede Alghero e in A1 con Sassari. “Mi son trovata benissimo, ho instaurato ottimi rapporti con le compagne e spero di poter dare di più alla squadra visto che l’anno scorso sono stata condizionata da un infortunio”, ha commentato Gagliano.

Quinto anno alla corte di coach Xaxa per Sara Saias, al Cus dal novembre 2018 dopo essersi formata nel Basket Assemini. “Credo nel progetto e nella squadra, la società mi ha offerto prospettive davvero interessanti e spero possa essere un campionato ricco di soddisfazioni come quello scorso, magari riusceremo ad approdare oltre i quarti”, ha spiegato Sara Saias.

