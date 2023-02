Dopo tre sconfitte consecutive, la Techfind Selargius ha ritrovato il successo battendo 85-67 il Vigarano. Davanti al proprio pubblico, le giallonere hanno centrato il decimo successo in 18 gare di A2 femminile di basket e lo hanno fatto con il contributo fondamentale di una travolgente Makurat, a referto con 28 punti contro la penultima in classifica.

La gara. Il San Salvatore ha messo subito le cose in chiaro e, affidandosi al trio Aispurua-Makurat-Ceccarelli, ha scavato subito il solco e, grazie alla bomba di Granzotto, ha toccato il +17 (24-7) prima di archiviare la prima frazione sul 26-10. La reazione del Vigaranonulva squadra della ex Cus Cecili, non si è fatta attendere: una rimonta nel secondo quarto ha permesso alla squadra ospite di riavvicinarsi pericolosamente fino al -2 (39-37 al 19’ con Edokpaigbe) prima che Aispurua portasse le selargine negli spogliatoi sul +5 (42-37). L’intervallo ha rinfrancato la Techfind, che ha sfruttato il terzo quarto per ricostruire un vantaggio consistente (64-49), gestito e incrementato negli ultimi dieci minuti fino all’85-67 finale.

Il Cus Cagliari. Le universitarie, ultime con quattro punti all’attivo, in questo fine settimana non scenderanno in campo dopo il rinvio dell’incontro con la capolista Empoli per gli impegni in nazionale delle giocatrici della squadra toscana, ma una buona notizia è comunque arrivata. Le due giornate di squalifica comminate al coach Federico Xaxa e alla capitana Erika Striulli (proteste dopo il match con l’Ancona, giocato al PalaCus una settimana fa), sono state ridotte a una dal giudice sportivo e commutate in una multa. La presenza fondamentale del tecnico e della bandiera cagliaritana è così garantita in occasione della prossima sfida salvezza, quella contro la Stella Azzurra Roma.

Techfind Selargius-Vigarano 85-67

(26-10; 16-27; 22-12; 21-18)

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 18, Pandori 2, Granzotto 6, Ceccarelli 12, Makurat 28, Vargiu ne, Mura 10, Pinna 5, Vargiu 4, Valenti, Corongiu, Poddighe. Allenatore Simone Righi.

Pallacanestro Vigarano: De Rosa 6, Perini 12, Bocola 4, Olajide 12, Cecili 8, Sammartino 5, Edokpaigbe 11, Piedel 9, Armillotta, Pepe ne. Allenatore Massimo Borghi.

